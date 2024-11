La domenica è con lo spettacolo "Tranquilli!"

Domenica a teatro. Alla Città del Teatro di Cascina, oggi per la rassegna Domenica a Teatro sarà in scena il clown André Casaca ed il suo spettacolo Tranquilli!!!, un’esperienza teatrale di grande impatto visivo ed emotivo, nata per conquistare bambini dai 3 anni e gli spettatori di tutte le età con una combinazione di poesia, divertimento e momenti di riflessione.

Scritto, diretto e interpretato dallo stesso André Casaca, attore brasiliano e maestro del teatro corporeo, Tranquilli!!! racconta in modo originale il lato comico dell’uomo moderno, intrappolato nella frenesia quotidiana. Con gesti e silenzi eloquenti, Casaca ci regala un mondo immaginario dove sogni e libertà si mescolano e trasformano la routine in qualcosa di magico e inaspettato. Tra basket e telefoni che squillano nel silenzio, il clown gioca con il pubblico, trasportandolo in una dimensione surreale e incantata, dove il corpo diventa il vero linguaggio della narrazione. Con Tranquilli!!!, André Casaca ci invita a fermarci e osservare, ad apprezzare l’imprevedibilità della vita e a riscoprire la bellezza dell’istante presente. Un’esperienza teatrale e umana da vivere insieme, grandi e piccoli, all’insegna della leggerezza e del sorriso. Uno spettacolo di pura poesia che ci ricorda, attraverso il sorriso, il valore della calma e della libertà interiore.

Informazioni e dettagli sulla rassegna per bambini “Domenica a teatro” sono disponibili sul sito lacittadelteatro.it. Circuito Ticketone.it. Info [email protected] 050.744400 int. 1 lacittadelteatro.it.