La Ditta Zucchelli cerca personale

La ditta Zucchelli sede a Pontedera in via Toscana 30, operante nel settore riscaldamento e condizionamento, vendita e assistenza autorizzata, ricerca personale con esperienza, per manutenzione caldaie a gas, climatizzatori, pompe di calore. Richiestpspiccato senso di responsabilità, conoscenza di base elettricità. Curriculum a: amministrazione@zucchellimorello.it o contattare in orario ufficio allo 0587295071.