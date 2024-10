"La connessione": A Pisa seminario sulla salute mentale

Pisa, 24 ottobre 2024. La Società della Salute Zona pisana, in collaborazione con il dipartimento di Salute mentale dell'Azienda USL toscana nord ovest ha organizzato l'incontro "La connessione", primo seminario della riapertura del ciclo "Fatti non fummo a viver come bruti...". L'incontro si svolgerà giovedì 24 ottobre, dalle 8.30 alle 13:30, alla sala Kinzica delle Officine Garibaldi a Pisa (in via Gioberti 39).

"Obiettivo del seminario - si legge nella locandina dell'evento condivisa dall'Aoup - è quello di aprire una riflessione su quanto nella nostra vita siamo consapevoli delle connessioni che apriamo e chiudiamo con quello che ci circonda, cosa traiamo dalle fonti alle quali ci connettiamo e quanto questa selezione favorisca il nostro equilibrio. La mente è come una stazione radio che può ricevere una infinità di segnali. In base al canale con cui ci sintonizziamo possiamo avere una modifica del nostro stato emotivo - conclude l'Aoup in una nota -. Alcuni canali ci terrorizzano, mandando continui segnali di pericolo, altri sono neutri, altri ci confortano”.

Il programma del seminario prevede i saluti introduttivi di Alessandro Sergi, direttore del dipartimento Staff della direzione dell'Asl Toscana nord ovest, e di Cristina Laddaga, direttrice della Società della salute Zona pisana.

Apriranno i lavori Angelo Cerù e Nicola Artico, rispettivamente direttore del dipartimento di Salute mentale e direttore della unità di Psicologia dell'Asl Toscana nord ovest.

Seguiranno l'intervento di Paolo Cantoresi, responsabile scientifico del progetto, e la lectio magistralis di Clementine Pacmogda, scrittrice del Burkina Faso, dottoressa di ricerca in linguistica che svolge il suo lavoro alla Scuola normale di Pisa.

La discussione finale della giornata sarà coordinata dal gruppo "Fatti non fummo..." e la chiusura dei lavori sarà affidata alle conclusioni di Francesco Niccolai, il direttore dell’ unità Formazione dell'Asl Toscana nord ovest per concludere il primo seminario della riapertura del ciclo.

L'evento, oltre ad essere accreditato ECM per gli operatori sanitari, è gratuito ed aperto all’intera comunità. Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso il relativo modulo on line, in modo tale da poter aderire al seminario "Fatti non fummo a viver come bruti...".