’La Città delle Persone’ si trasforma. Nasce l’associazione, pronte le tessere

La città delle persone diventa associazione e dà il via al tesseramento. Venerdì 29 settembre, l’appuntamento all’Open Pi con l’evento che darà il via alla campagna di tesseramento del movimento civico guidato da Paolo Martinelli. "Dopo il grande entusiasmo della campagna elettorale a sostegno di Martinelli, la partecipazione attiva di centinaia di persone e l’elezione di tre consiglieri comunali, il movimento civico "La città delle persone" ha scelto di costituirsi in associazione – è l’annuncio della lista tutta arancione, colore simbolo del movimento, ora costituitasi in associazione -. L’obiettivo primario resta quello per cui alcuni mesi fa è nata la lista civica: occuparsi delle cittadine e dei cittadini, promuovendo approfondimenti, partecipazione, costruzione di proposte concrete e rafforzare la connessione tra le attività del gruppo consiliare de "La città delle persone" fuori e dentro il Consiglio comunale".

La scelta di campo, dunque vuole cristallizzare il lavoro svolto fin ora e non disperdere le energie raccolte a seguito della campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative. La lista civica La Città delle Persone aveva raggiunto il 6,7% dei voti, esprimendo 2 consiglieri comunali, più un terzo, rappresentato dal candidato sindaco, sconfitto al ballottaggio del 29 maggio, Paolo Martinelli. "Grazie alla costituzione in associazione – continua la nota -, sarà possibile lavorare a tutto questo, non perdendo mai di vista l’idea originale di apertura e contaminazione rivolta a tutte e tutti coloro che hanno a cuore il bene della città e un’idea alternativa all’attuale amministrazione, contribuendo a costruire cultura politica a servizio delle persone".

Per festeggiare questo nuovo passo per "La città delle persone", il movimento civico ha organizzato una festa e un aperitivo di apertura del tesseramento. L’appuntamento per chiunque vorrà partecipare è per venerdì 29 settembre, dalle 18.30, all’Open Pi in Piazza Vittorio Emanuele 22 a Pisa.