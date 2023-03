La campagna elettorale è dentro l’happy hour Sfida a colpi di spritz, camminate e caffè

Una sfida a suon di caffè. Sette dal 1° febbraio a oggi nei quartieri di Barbaricina (due volte), Cisanello, la Stazione, Le Piagge, Porta A Mare e a Marina di Pisa. Ma non solo. Perché una campagna elettorale studiata nei minimi dettagli deve poter abbracciare ogni fascia d’età. E allora quale miglior momento d’incontro, specialmente per avvicinare i più giovani alla politica, se non quello dell’happy hour? "Da un caffè con…" nei bar di quartiere, la sfida del candidato del centrosinistra, Paolo Martinelli, si sposta nei locali frequentati soprattutto dalla Generazione Z e dai millennial con la formula "Un aperitivo con…". La scelta di uno spritz come simbolo degli incontri (non a caso) richiama il colore della sua campagna di comunicazione in vista delle amministrative. Essere presenti sul territorio e contemporaneamente mostrarlo sui social potrebbe essere determinante per i candidati sindaco. In uno degli ultimi post di Instagram scrive in merito ad uno degli ultimi aperitivi in un locale del centro: "Anche questa volta l’evento è stato molto partecipato: commercianti della zona, cittadini di differenti quartieri, lavoratori del litorale. Sono usciti molti temi in questa piacevole serata come la sicurezza urbana, i servizi nei quartieri e la mancanza di spazi di partecipazione che sono stati abbandonati dall’attuale amministrazione, mobilità, le infrastrutture. Ma anche la necessità di rendere più fruibili i percorsi museali per svincolare l’idea di una Pisa unicamente legata alla città della torre". Quella di Martinelli infatti fin dai primi caffè (ma anche nelle numerose passeggiate nei quartieri) è stata "una campagna di ascolto": "La mia candidatura ha senso solo andiamo in questa direzione che è quella di ascoltare e poi di provare a offrire soluzioni", ha dichiarato il candidato sindaco di recente a La Nazione. Il prossimo spritz, il quarto per Martinelli (ce ne sono già stati altri al Caffè Siena, Skyline American Bar e Vanilla Cafè), sarà per l’evento di autofinanziamento "Aperitivo con i candidati" domani alle 18.30 all’OpenPi in piazza Vittorio Emanule II. "Il nostro progetto è fatto prima di tutto di persone che negli anni hanno cercato di rendere Pisa un luogo migliore, un pezzetto alla volta – scrive su Instagram –. Adesso queste persone hanno deciso di impegnarsi di più". Un impegno che, intanto, parte raccogliendo la sfida di saper "parlare anche ai giovani" proprio davanti ad un bicchiere di spritz.

Ilaria Vallerini