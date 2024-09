"La bici delle storie". All'edicola della legalità

Pisa, 19 settembre 2024 - La Bici delle Storie, il format ideato da Daniela Bertini per l’Associazione culturale Il Gabbiano di San Giuliano Terme, ha portato storie e sorrisi a domicilio ai bambini costretti alla quarantena dagli ultimi mesi del 2020 ed è poi divenuto a marzo 2021 un coloratissimo libro, ‘La Bici delle Storie’, edito da Pacini Editore, a sostegno del progetto solidale ‘Il sorriso di Marianeve’.

L’Associazione Il Gabbiano insieme a "Il Sorriso di Marianeve" - GMA Ets e tanti altri amici di associazioni locali e in particolare il Circolo LaAV Pisa continuano a proporre l’animazione della Bici delle Storie e venerdì 20 settembre 2024, a partire dalle ore 17,0 0, lo faranno in luogo speciale: Daniela Bertini e lettori e lettrici LaAV arriveranno alla EDICOLA DELLA LEGALITA' (in piazza Martiri della Libertà a Pisa) con la coloratissima Bici, coinvolgeranno i bambini in attività di animazione e di racconto di storie tratte sia dai libri della collana "A Marianeve" di Pacini editore sia dai grandi classici. L'evento è aperto e gratuito, rivolto in particolare a bambini e bambine di età scolare (dai 5 ai 10 anni), ma ...in fondo... anche a chi, cresciuto, è rimasto bambino dentro!!! I lettori sono esperti in lettura e promozione della lettura per l’infanzia, attori e attrici dell’Associazione Il gabbiano.

"Ci auguriamo che questo sia il primo di una lunga serie di eventi in collaborazione con l'Edicola della legalità (dato che già da tempo le nostre associazioni partecipano con entusiasmo e soddisfazione alla giornata annuale della solidarietà organizzata dall'Associazione Nicola Ciardelli onlus) - scrivono gli organizzatori -. Vi aspettiamo numerosi".