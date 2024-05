La battaglia della Laureti. Distribuisce la canapa come disobbedienza civile

Semi di canapa legale distribuiti a Pisa come segno di protesta e disobbedienza civile. È l’iniziativa del Partito Democratico in programma per oggi in Largo Ciro Menotti per chiedere una nuova regolamentazione sulla Cannabis in unione europea. Un’azione politica che fa parte del tour elettorale di Camilla Laureti candidata al Parlamento Europeo per il Partito Democratico nella circoscrizione Centro. Un evento aperto per parlare proprio di legalizzazione e che si svolge oggi alle 20 al bar Skyline, in Largo Ciro Menotti e a cui seguirà anche un aperitivo. "L’obiettivo - dice Camilla Laureti, candidata al Parlamento Europeo e che sarà presente oggi a Pisa - è quello di contrastare il commercio illegale e colpire una delle fonti di guadagno della criminalità organizzata. Un esempio anche recente viene proprio dalla Germania che, entro parametri definiti e modalità circoscritte, ha proceduto alla legalizzazione. Se ne discute in tanti paesi europei, perché in Italia no?" si chiede la candidata che lancia così uno dei punti del suo programma elettorale e che vuole aprire un confronto sul tema della regolamentazione sulla cannabis.

Durante l’evento verranno distribuiti semi di canapa legale forniti dal negozio Cbweed Pisa ai passanti. Un gesto dimostrativo che vuole essere un vero e proprio segno di protesta e disobbedienza civile portato avanti dai dem. Entra nel vivo, dunque, la campagna elettorale anche a Pisa per le elezioni europee che si terranno l’8 e 9 giugno prossimi per eleggere i 76 europarlamentari italiani che andranno a Bruxelles.

"Le politiche proibizioniste - spiega Enrico Bruni, consigliere comunale PD e segretario dei Giovani Democratici -, hanno alimentato economie illegali sotto il controllo delle mafie. Scegliere di stare dalla parte della legalizzazione responsabile della cannabis equivale ad un impegno attivo nella lotta alle mafie, una decisione che permetterebbe allo Stato di risparmiare oltre dieci miliardi di euro ogni anno".

All’evento saranno presenti la senatrice Ylenia Zambito, l’assessora regionale Alessandra Nardini, Giada Biasci della Segreteria regionale GD, l’avvocato Andrea Pertici e un attivista di Meglio Legale.

Enrico Mattia Del Punta