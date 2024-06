l maxischermo del Bagno degli Americani tutte le partite degli azzurri di Spalletti

Pisa, 10 giugno 2024 - Al maxischermo del Bagno degli Americani tutte le partite degli azzurri di Spalletti: si parte sabato 15 giugno con Italia - Albania. Al Bagno degli Americani di Tirrenia a fare il tifo per l’Italia di Spalletti per tutte le gare dei Campionati Europei di calcio. LE PARTITE DEGLI EUROPEI - Al BAM è stata programmata la visione di tutte le partite dell'Italia ai campionati Europei di calcio, come accadde in occasione dell’estate 2021, quando gli azzurri di Mancini trionfarono contro l’Inghilterra ai calci di rigore. Aprirà le danze appunto Italia - Albania, sabato 15 giugno alle ore 21 a Dortmund, che verrà proiettata sul ledwall, tipo di maxischermo che il pubblico del Bagno degli Americani ha già potuto apprezzare per il cinema cartoon e che sarà posizionato sotto l'hangar. Giovedì 20 giugno sempre alle ore 21 la seconda gara a Gelserkinken contro le Furie Rosse della Spagna. Mentre la terza gara degli azzurri è in programma 24 giugno alle ore 21 a Lipsia contro la Croazia. IL BAM - Il Bagno degli Americani è tra gli 84 stabilimenti balneari in tutta Italia ad aver ricevuto nel 2022 il “certificato” di accessibilità per persone con disabilità. Lo stabilimento balneare è stato infatti inserito nella guida nazionale Heyoka, progetto di Ability Channel, storica testata online dedicata alla disabilità “positiva”. Gli stabilimenti balneari toscani segnalati nella guida sono 9, e il Bagno degli Americani è l’unico del litorale pisano. Sedia job, passerella, servizi igienici, pedane e assistenza sono i servizi riconosciuti dalla guida. Struttura cardioprotetta con DAE. Una valanga di emozioni, concerti live, cinema in spiaggia, attività sportive con i campi di beach volley e molto altro! Una pausa per un panino o per bere un cocktail al bar. Il ristorante vista mare anche con menu dedicato per l'asporto. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, cabine private. Spiaggia libera con uso dei servizi comuni: spogliatoio, bagni, docce fredde e docce calde. M.B.