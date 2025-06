“Calci racconta”: la storia della Valgraziosa attraverso gli oggetti

Calci (PI), 23 giugno 2025 – In occasione della tradizionale Festa di Sant’Ermolao, in programma a Calci dal 1° al 4 agosto, la sala consiliare “Rino Logli” del Comune di Calci ospiterà un evento unico e originale, “Calci Racconta”: una vetrina di oggetti in grado di raccontare la storia della Valgraziosa che saranno raccolti nei prossimi giorni da Massimo Del Grande, ideatore del progetto.

Del Grande, pensionato residente a Calci, è un ex dipendente del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa e alcuni anni fa collaborò anche alla realizzazione della Camera delle Meraviglie (Wunderkammer) in stile seicentesco, che si trova nella parte storica del Museo stesso. Con “Calci Racconta” si è ora posto l’obiettivo di raccontare la storia del territorio attraverso gli oggetti comuni, di vita quotidiana, che hanno il sapore dell’autenticità degli usi, dei costumi e dei luoghi che nel tempo hanno caratterizzato la comunità della Valgraziosa. Pertanto i calcesani e le calcesane (e non solo) sono invitati a partecipare a questa iniziativa, cercando in casa oggetti che abbiano dei riferimenti al territorio di Calci da dare in prestito per la mostra.

Gli oggetti potranno essere consegnati direttamente al promotore dell’iniziativa in biblioteca comunale (via Vincente della Chiostra 49), dal 20 giugno al 20 luglio, il martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 17 alle 19, presso la biblioteca comunale in via Vincente della Chiostra. Del Grande, si occuperà poi di catalogare il materiale prestato i di allestirlo in occasione della mostra in sala consiliare, per la festa patronale.

"Siamo convinti che questa iniziativa vedrà la partecipazione di molti nostri concittadini - il commento della vicesindaca di Calci Valentina Ricotta - Per questo abbiamo accolto subito e con grande piacere l’idea di Massimo, per l’entusiasmo con il quale ci ha presentato il progetto, perché sappiamo con quanta cura e passione ha svolto il proprio lavoro che ora mette a disposizione della nostra comunità, per amore del territorio”.

“Calci - aggiunge il sindaco Massimiliano Ghimenti - è un comune dove la storia, la bellezza e la cultura sono caratteristiche che incontriamo in ogni angolo del territorio e che spesso diamo per scontato. Ricordare eventi, conoscere aneddoti curiosi o personaggi attraverso gli oggetti comuni è un modo per dare ulteriore valore alla storia ed alla tradizione, e magari anche per farli conoscere ai più giovani”.