Kata Tütto e Mazzeo sull’Europa

"Il futuro dell’Europa non si decide solo a Bruxelles. Si forma nelle nostre regioni, nelle nostre città, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. È plasmato dalle parole di gentilezza, dagli atti di coraggio e dalla responsabilità che portiamo con noi". A dirlo è stata Kata Tütto, presidente del Comitato europeo delle regioni che ieri insieme al presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo (nella foto) ha partecipato all’evento nelle Logge di Banchi, organizzato alla vigilia della Giornata dell’Europa, che si tiene oggi, dal titolo "L’Europa in piazza". "Con l’Europa che si trova ad affrontare molteplici crisi e minacce – ha continuano Tütto -, il ruolo decisivo delle comunità regionali e locali e la necessità di una forte leadership locale sono chiari come mai".

L’appuntamento è stato organizzato dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa insieme al Comitato europeo delle Regioni, con la collaborazione di Confcommercio Pisa. "Insieme alla presidente Kata Tutto – ha detto Mazzeo -, stiamo lavorando nel comitato europeo delle regioni per costruire un’Europa che sia sempre più il luogo in grado di dare risposte ai tanti problemi che anche i nostri territori vivono. E lo stiamo facendo partendo dall’ascolto e dal confronto diretto delle cittadine e i cittadini. Davide Sassoli ci ha aiutato a rovesciare il paradigma: non più l’Europa matrigna cattiva, ma l’Europa della speranza per tante persone – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale -. Convincere la Commissione Europea ad inserire nei fondi di coesione le politiche abitative è un risultato concreto. Come lo è la misura dei ‘nidi gratis’ di cui hanno potuto usufruire migliaia di famiglie in Toscana".