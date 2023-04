Investitura di capitani e magistrati Il Gioco del Ponte entra nel 2023

Il Gioco del Ponte entra ufficialmente nell’edizione 2023 con la solenne investitura di capitani e magistrati all’interno della cornice di Piazza dei Cavalieri. Un momento che introduce al clima del giugno pisano. Prima dell’inizio della cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Mario Cerrai, membro del consiglio degli anziani ed ex combattente del Gioco, recentemente scomparso. Sono saliti sul palco i Generali di Tramontana, Matteo Baldassari, e Mezzogiorno, Sergio Mantuano e i rispettivi Luogotenenti Marco Rossetti e Cristiano Scarpellini. Poi è stata la volta delle magistrature. Ecco l’elenco completo di capitani e magistrati. Questa la composizione dei vertici delle magistrature. Per quanto riguarda la parte di Tramontana, a Santa Maria è stato nominato Magistrato Claudio Carmignani e Capitano Stefano Martellucci. A San Michele invece il Magistrato è Francesco Degl’Innocenti e il Capitano Vincenzo Liguori. A San Francesco il Magistrato è Fabio Mezzetti, mentre il Capitano Andrea Prosperi. Per i Mattaccini il Magistrato è Andrea Romanelli, mentre il Capitano Davide Rossi. Per Calci il Magistrato è Daniele Cionini, mentre il Capitano Nello Pellinacci e per i Satiri il Magistrato è Stefano Toni e il Capitano Mario Maffei.

Per quanto riguarda Mezzogiorno, importanti erano le nomine di Sant’Antonio, dopo il radicale cambio dei vertici della magistratura stessa, in seguito alle polemiche avvenute nel corso dell’ultimo Gioco del Ponte. Per l’occasione il nuovo Magistrato nominato è Domenico Grassi, mentre il Capitano è Noerio Mantovani. Seguono le nomine di San Martino, con il Magistrato Valentino Vanni e il Capitano Aldemaro Marsigli, quindi il San Marco, con Magistrato Massimo Cioli e Capitano Jonathan Rosellini, poi i leoni con il Magistrato Lorenzo Vannozzi e il Capitano Claudio Nardini, e ancora i Dragoni con il Magistrato Simone Menichetti e il Capitano Luca Dini, infine i Delfini con il Magistrato Federico Guida e il Capitano Marco Falugi.

Michele Bufalino