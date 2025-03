Intervento dei vigili del fuoco ad Ospedaletto

Pisa, 5 marzo 2025 – Intervento dei vigili del fuoco, con diversi mezzi, nel primo pomeriggio (14:45) di oggi a Pisa nella zona industriale di Ospedaletto : l’arrivo di diversi mezzi dei pompieri non è ovviamente passato inosservato così come il fumo nero proveniente dal piazzale posteriore della sede della Colata Continua Italiana in Via Bellatalla al confine con l’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città e la sede del Soccorso Stradale Antoni.

Tutto si è risolto per il meglio, l’incendio è stato domato, forse all’origine di tutto il malfunzionamento di un macchinario in uso per lo smantellamento della canna fumaria della fonderia e comunque al riguardo sono in corso gli accertamenti.

Da quantificare l’entità dei danni materiali, al pari come detto, delle cause dell’accaduto, i vigili del fuoco hanno dapprima evitato che le fiamme potessero estendersi e poi messo la zona interessata in sicurezza.