Internet Festival al via: "Qui c’è la Toscana 2050. Le grandi scommesse si vincono solo insieme"

"Babbo ma vieni all’Internet festival? Me lo hanno chiesto le mie figlie. Ed io ho pensato, sì le scuole vanno al Festival perché pensato anche per loro". Lo dice il presidente della provincia, Massimiliano Angori alla inaugurazione di If. "A Pisa nasce internet nel 1986. A Pisa, il Cnr e poi l’Università si è avuta l’intuizione che quella ‘onda’ che era relegata in ambito militare fosse la molla del futuro. D’altra parte, la città della Torre ci ha abituato a queste intuizioni geniali visto che, sempre da lì, è partita un’altra "onda" quella della radio di Marconi". "L’Internet festival è una manifestazione nazionale che non ha eguali – dice il direttore di If, Claudio Giua – Mentre alcuni festival si sono persi o non hanno avuto un seguito il nostro festival cresce sempre più e forse perché è il miglior modo di seguire il divenire del Paese". Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: "È un momento bello per Pisa e per la Toscana. Qui c’è la Toscana del 2050. Le istituzioni devono anticipare il progresso per servizi adeguati ai cittadini". Parole riprese dal sindaco Michele Conti. "Qui – ha detto – si detteranno le linee guida dei prossimi 15 anni della Toscana". "è un evento irrinunciabile - ha sottolineato Stefano Ciuoffo, assessore all’innovazione della Regione –, esponiamo qui le scommesse del futuro dalla scienza all’etica. Le grandi scommesse si vincono assieme; non siamo qui per far eccellere qualcuno su altri. L’internet festival ha seguito un percorso che ci soddisfa, di crescita continua e mette insieme le eccellenze che sempre più visitatori apprezzano".

Sabina Nuti rettrice della Scuola Sant’Anna sottolinea: "Mi piace pensare Internet Festival come un patto con la cittadinanza, con le famiglie, con i giovani. Questa è una nuova e importante occasione per aprire i nostri laboratori, per fare divulgazione ad alto livello. Mi entusiasma vedere come il tema portante di Internet Festival sia declinato in tutte le diverse scienze". Anna Vaccarelli del Cnr.Iit e del Registro .it: "Il Cnr pisano ha creato e poi sostenuto con forza il Festival". Riccardo Zucchi rettore di Unipi: "Come non esserci? L’ateneo ha creato in Italia, il primo corso di laurea in informatica. Abbiamo una tradizione da difendere e da rinverdire". Alessandra Nardini, assessora regionale alla formazione: "Qui si insegna ai più giovani, l’uso consapevole della rete". Iacopo di Passio di Fondazione sistema Toscana, conclude: "Con il Festival noi esaltiamo il governo del digitale, non il controllo. Nostro scopo e risultato è stato quello di fare sistema e ci siamo riusciti".

Ca.Ve.