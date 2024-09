Dal robot ragazzino al fenomeno del ghosting: Internet Festival, le sorprese dell’edizione 2024

Pisa, 23 settembre 2024 – Quattro giorni per navigare nel magico mondo di internet e poterlo scoprire a tutto tondo, perlustrando anche gli anfratti più nascosti, con un importante focus sulla generazione e sul rapporto tra generazioni con eventi dedicati a tutte le età.

Si parte con i robot che interagiranno con il pubblico, passando per le bistecche stampate in 3D, lo shopping virtuale aiutato dall'intelligenza artificiale e i tanti talk sulla digitalizzazione e i grandi interrogativi che la tecnologia porta con sé nei vari ambiti della conoscenza: dalla filosofia alla letteratura per finire con il diritto.

Appuntamento a Pisa da giovedì 10 a domenica 13 ottobre con eventi e spettacoli in dieci location diverse della città per la 14esima edizione dell'Internet Festival. Un evento diffuso che vuole portare a tutti i cittadini la conoscenza della contemporaneità con tanti ospiti importanti, come Patrick Zaki, Adriano Sofri, Filippo Inzaghi e il filosofo Maurizio Ferraris.

Ci saranno anche nuovi divulgatori scientifici come Elia Bombardelli, Norma Cerletti e il booktoker Victor Diamandis. Uno dei personaggi più interessanti che si potrà incontrare al Centro Congressi Le Benedettine è Abel, il "robot ragazzino" dell'Università di Pisa che interagirà con il pubblico in modo straordinario, con le sue fattezze umane, capace di reagire non solo alle domande, ma anche alle emozioni dell'interlocutore.

In totale saranno oltre 60 le attività destinate a tutti coloro che hanno "dai 6 ai 106 anni". Ci saranno anche i laboratori sull'insegnamento all'educazione social, un modo per insegnare ad insegnare come stare sulle nuove piattaforme online.

Guerra e pace, poi, sono due delle parole chiave della 14esima edizione. Importante attenzione sarà data alla cyberwar, ma anche alla guerra alla criminalità. Ospiti di eccezione parleranno di pace e integrazione, all'interno del panel Book(e)book di sabato 12, tra gli altri: Patrick Zaki, Chiara Milan e Elena Pasquini.

Tanti anche gli interventi sulla cybersecurity, con un approfondimento legale e di diritto, con il ritorno venerdì 11 del Cybersecurity Day, curato dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, quest'anno in collaborazione con l'Unione Industriale Pisana.

E poi il tema del cibo nel futuro, il nuovo lessico digitale, con due temi principali come il ghosting (lo smettere di rispondere a una persona senza motivo) e il phubbing (la tendenza a isolarsi sul proprio smartphone per sfuggire dalle interazioni sociali).

L'Internet Festival non è solo laboratori, giochi educativi e panel, ma anche spettacolo con jam session jazz, dj set di musica elettronica e techno. Ci sarà anche un'esivbizione della Flesh Orchestra, un progetto di sperimentazione e di sound design.

Spazio anche al teatro, venerdì 11, con I Sacchi di Sabbia, che portano in scena lo spettacolo "Era Esopo. Esercizi di ri-generazione (meglio le favole che le medicine!)". Gli attori sono detenuti della casa circondariale Don Bosco. Ma le attività non finiscono certo qui, con anche installazioni interattivive in 3D, come quella dedicata alla Piaggio, alla possibilità di provarsi i vestiti prima di fare un acquisto online creato dalla Scuola superiore Sant'Anna, grazie all'Intelligenza artificiale. Infine, i T-Tour, i percorsi didattici per le scuole, che saranno disponibili online anche fino a dicembre su tante tematiche, come la tutela dell'identità digitale e la web reputation, ma anche le competenze linguistiche della Generazione.

Il programma completo è online. Un evento creato e sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore.

La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. A presentare l'evento, oggi, a Firenze, c'erano anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, l'assessore regionale all'innovazione digitale, Roberto Ciuoffo, e l'assessora del comune di Pisa con deleghe alle Politiche giovanili e ai rapporti con le istituzioni universitarie, Frida Scarpa.