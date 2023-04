Inseguimento in centro Presi due spacciatori

Un inseguimento da via Porta a Mare fino a via Turati poco dopo l’ora di cena. Da una parte la fuga degli spacciatori, dall’altra la polizia alle loro calcagna. Tutto ha inizio intorno alle 21 di sabato quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura indivuda due soggetti sospetti a bordo di uno scooter in via Porta a Mare. I poliziotti, dopo aver intimato l’"Alt" al motorino, hanno visto il mezzo accelerare senza fermasi al posto di blocco. Ne è scaturito così un inseguimento terminato in via Turati. Qui i due spacciatori – dopo essersi disfatti di alcuni involucri di droga – hanno perso l’equilibrio e sono caduti a terra in una manovra azzardata proprio per cercare di sfuggire ai poliziotti.

Bloccati dagli agenti i due soggetti sono stati trovati in possesso di 16 grammi di marijuana suddivisi in sette involucri e 1.695 euro in banconote da piccolo taglio. I due, identificati per un 19enne pisano e un 22enne albanese, sono stati quindi sottoposti immediatamente a perquisizione domiciliare. Una perquisizione che ha dato esito "positivo" poiché in entrambe le abitazioni sono stati sequestrati altri involucri – per ulteriori 16 grammi di droga – facendo ammontare lo stupefacente sequestrato a 32 grammi. Al tutto vi è da aggiungere un’ingente somma di denaro parimenti sequestrata. I due soggetti sono stati quindi accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, in considerazione proprio della pericolosa fuga fra le strade del centro.

L’azione della polizia è continuata in zona Stazione per contrastare il fenomeno dello spaccio che, nel weekend, è ulteriormente acuito.