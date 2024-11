Infortunio Guglielmo Vicario. Il portiere operato a Pisa, chi è il luminare che ha eseguito l’intervento

Pisa, 28 novembre 2024 – Ha scelto di tornare in Toscana, dove ha giocato per due stagioni (con la maglia dell’Empoli, ndr), per risolvere alla svelta un brutto infortunio alla caviglia. Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della nazionale, ha giocato per oltre un’ora con l’articolazione rotta, ma per tornare in campo il prima possibile ha dovuto sottoporsi ad un delicato l’intervento.

L’operazione è stata eseguita a Pisa, alla Casa di Cura San Rossore, unica struttura in Italia con cui collabora il professor Niek Van Dijk, una delle massime autorità mondiali mondiale nel campo dell'artroscopia e della chirurgia della caviglia. “Vicario ha dimostrato un'incredibile forza di volontà e uno straordinario attaccamento alla squadra finendo la partita con una caviglia rotta. Guglielmo Vicario è un cuor di leone, un atleta forte e determinato, anche se in questo momento costretto al riposo". Altro non posso dire perché riguarda la privacy del calciatore", ha spiegato il professor Van Dijk .

Il luminare, in carriera, ha operato giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcello, David Luiz, Marco van Basten e molti altri - anche non atleti - con problemi alla caviglia. Squadre di Champions League come Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Milan, Juventus, AS Roma, FC Barcelona, FC Porto, SL Benfica e AJAX lo consultano in caso di infortunio.

Quale supporto a Van Dijk durante il delicato intervento chirurgico ha partecipato Giulia Favilli, specialista riconosciuta e di grande autorevolezza nazionale e internazionale nella chirurgia del piede e della caviglia.