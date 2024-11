Industria meccanica cerca operaio metalmeccanico

Industria officina meccanica operante nel settore delle macchine per conceria e con sede in Castelfranco di Sotto ricerca operaio/a metalmeccanico/a che si occupi di riparazione e manutenzione di macchinari industriali, con opere di saldatura e di carpenteria generale. Si valutano persone con esperienza anche minima nella mansione che abbiano licenza media o in alternativa, se senza esperienza, con diploma di istruzione superiore o qualifica a indirizzo meccanico/tecnico e volontà di apprendere il mestiere. Necessario possesso di patente B e mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro e per spostamenti di servizio. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato, full time di 3 mesi con concreta possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibilità immediata

Inviare CV a: [email protected]