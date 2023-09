Incontro con i big della mobilità sostenibile

Un incontro per parlare della mobilità del futuro a Pisa. Oggi infatti, alle ore 17.30, alla Sala Regia del Comune di Pisa, andrà in scena Mobilità Talk. All’evento parteciperanno alcuni dei più importanti esperti su questa tematica. Tra gli ospiti ci saranno Giuliano Caldo di EasyPark, quindi Alfredo Drufuca, consulente per la mobilità di svariati enti locali e ancora Davide Lazzari di Ridemovi. Saranno presenti anche Michele Francione di Bit Mobility, Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo, assieme al direttore Alessandro Fiorindi, quindi il presidente di Tirrenica Mobilità Gabriele Vannucci. Il comune di Pisa sarà infine rappresentato dall’assessore Massimo Dringoli.