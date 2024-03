Pisa, 25 marzo 2024 – Grave incidente stradale questa mattina, 25 marzo, a San Giuliano Terme. Un ragazzo d 17 anni è rimasto ferito in maniera seria in uno scontro avvenuto tra la sua moto e un’auto. E’ successo poco dopo le 8. Il giovane è caduto violentemente a terra. Sul posto sono giunti in breve tempo i mezzi del 118 che hanno trasportato il 17enne, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello.