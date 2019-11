San Giuliano Terme (Pisa), 1 novembre 2019 - Grave incidente a Ripafratta, nel comune di San Giuliano Terme, intorno alle 9,30 in via statale Abetone.

La conducente di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura urtando prima contro un albero e poi coinvolgendo altre due macchine.

Tre i feriti rimasti coinvolti, uno è stato estratto dei vigili del fuoco di Pisa e consegnato al personale del 118. Sul posto anche la polizia municipale di San Giuliano.