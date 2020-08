Pisa, 6 agosto 2020 - Un uomo di 32 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale verificatosi in località Mortellini, lungo l'Aurelia tra Pisa e Livorno.

La vittima, di nazionalità dominicana, viaggiava in direzione Livorno in sella a una moto che si è scontrata con un'altra motocicletta, condotta da una donna rimasta ferita: è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri: da una prima ricostruzione sempra che la moto guidata dalla donna stesse svoltando all'altezza di un bivio. Un terzo motociclista pochi istanti dopo ha tamponato un'auto che si era fermata per prestare i primi soccorsi restando lievemente ferito.

Nel tratto interessato dall'incidente l'Aurelia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto carabinieri, Misericordia di Pisa e personale di Anas.