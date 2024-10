Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro

Pisa, 23 ottobre 2024 – Tragedia in un incidente stradale. Una donna, paziente di un’ambulanza, è morta dopo l’incidente che il mezzo di soccorso ha avuto con un furgone. La signora era stata da poco soccorsa in un un altro incidente d’auto in cui era rimasta coinvolta fra Pisa Centro e Pisa Nord.

Le sue condizioni erano già gravi. Il primo incidente è avvenuto in autostrada: due le ambulanze intervenute più l’automedica. I mezzi di soccorso si sono a quel punto diretti verso Pisa.

L’incidente tra una delle ambulanze e il furgone è avvenuto tra Pisa e Livorno. Ad intervenire su questo secondo scontro fra il mezzo di soccorso e il furgone sono state tre ambulanze da Livorno (di Pubblica e Assistenza e Croce Rossa) e l’automedica.

Per la donna già in condizioni critiche una nuova ambulanza ha provveduto al trasporto all’ospedale di Cisanello. Qui è deceduta. Soccorsi anche i volontari dell’ambulanza rimasti anche loro coinvolti nell’incidente. Le loro condizioni, così come quelle del guidatore del furgone, non destano particolare preoccupazione ma la paura è stata tanta. Le forze dell’ordine adesso indagano sulla dinamica dell’incidente.