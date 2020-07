Pisa, 2 luglio 2020 - Spaventoso incidente stradale questo pomeriggio a Pisa all'altezza della rotonda di via dell'Aeroporto. Due auto si sono scontrate, per la violenza dell'urto una delle vetture è finita in una pizzeria ferendo cinque persone, tre ragazzi disabili e le due educatrici che erano con loro. Sul posto il personale medico del 118 e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento