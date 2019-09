Pisa, 3 settembre 2019 - Paura per una famiglia pisana in vacanza nelle Marche. L'auto sulla quale viaggiava, con a bordo marito, moglie, un neonato di circa 20 giorni e un cane, è finita fuori strada ribaltandosi. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 8,15 lungo la strada provinciale 78 che collega Amandola a Sarnano, in località Montane (frazione di Amandola).

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari del servizio ambulanza, i vigili del fuoco di Macerata che hanno messo in sicurezza il mezzo, e si sono adoperati per prestare i primi soccorsi. Ad avere la peggio la donna seduta sul lato passeggeri che, ha riportato alcune fratture ed è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza al pronto soccorso del Torette di Ancona.