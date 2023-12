Pisa, paura per un’auto a fuoco, danneggiati altri mezzi

Pisa, 31 dicembre 2023 – Erano circa le tre quando alcuni cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco per un incendio: in via San Francesco c’era un’auto che stava bruciando. Immediato l’intervento di una squadra del comando di Pisa.

L’incendio è stato bloccato in poco tempo ma il rogo ha attaccato anche altre vetture parcheggiate, che hanno subito dei danni. Non si registrano feriti. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri con il Radiomobile. Da capire le cause dell’incendio.