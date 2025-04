Incappucciati scalano il Duomo. Misterioso blitz in piena notte

di Gabriele MasieroPISA

Un blitz dai contorni ancora misteriosi e sul quale cerca di fare luce la Digos della questura pisana. Due persone vestite di scuro e incappucciate, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, infatti, hanno scalato il ponteggio, ancora in allestimento, per il restauro del transetto di San Ranieri al Duomo e hanno appeso una bandiera raffigurante un Qr code a scadenza, che rimanderebbe a un sito Internet recante la scritta ‘I peccatori’. Il blitz dei due intrusi è stato documentato dalle riprese delle telecamere dell’Opera della Primaziale pisana che hanno registrato l’azione intorno all’1,30 di mercoledì. Sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo, tuttavia c’è un’attività investigativa in corso e ha comunque destato un certo allarme soprattutto perché è avvenuta in giorni particolari per il mondo ecclesiale con la morte di Papa Francesco e la celebrazione dei suoi funerali prevista per domani, ma anche a pochi giorni dalla futura ordinazione di padre Saverio Cannistrà ad arcivescovo di Pisa prevista l’11 maggio proprio in cattedrale.

In queste ore sono soprattutto i poliziotti della Digos a cercare di individuare un movente e dare una spiegazione all’accaduto. Al vaglio ci sono tante ipotesi, a cominciare da quella di una bravata, senza però accantonare preventivamente altre piste più politiche. Sullo stato delle indagini c’è il massimo riserbo anche se la procura avrebbe disposto approfondimenti e sarebbe pronta a a ordinare una consulenza tecnica informatica per capire a quali pagine web rimanderebbe il Qr code, il quale, scansionato dagli inquirenti, avrebbe attivato alcune pagine pubblicitarie. Ora, invece, risulta inattivo. Nelle scorse settimane è uscito nelle sale cinematografiche un film di produzione americana intitolato appunto ‘I peccatori (Sinners)’ del regista Ryan Coogler e si valutano collegamenti anche in questa direzione. Tuttavia già mercoledì, al termine di una riunione tecnica in prefettura, si è deciso di approfondire. E in serata è scattata un’ispezione interforze alla cattedrale, simulando un’esercitazione di protezione civile per non allarmare i turisti presenti in piazza dei Miracoli. Le verifiche non hanno dato ulteriore esito e hanno escluso anche che i due intrusi abbiano avuto accesso alla chiesa, mentre la bandiera lasciata appesa alle transenne del cantiere era stata rimossa di buon mattino dal personale di vigilanza della Primaziale.

Il cantiere, il cui allestimento è in fase di ultimazione, al momento del blitz non era dotato di sistemi di allarme, per la predisposizione dei quali già da ieri si è attivata l’Opera della primaziale pisana. In questi giorni di ponti e di massiccio afflusso turistico in quella che è una delle piazze più visitate e ammirate al mondo verranno rafforzate le misure di sicurezza, senza però ricorrere a interventi straordinari. Di sicuro quando i due uomini incappucciati hanno scalato il ponteggio, nel cuore della notte, i presidi fissi di vigilanza presenti nella piazza erano già smontati e l’azione dei due uomini misteriosi è venuta alla luce solo per il ritrovamento della bandiera al mattino e della conseguente visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della Primaziale.