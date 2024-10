Inaugurato il Bellavita: la Corte Sanac ritrova il bar con un laboratorio biologico al 100

Pisa, 11 ottobre 2024 – Corte Sanac ritrova il suo bar e molto di più. All'interno della galleria nel quartiere di Porta a Mare apre le sue porte il Bellavita, un locale che prende il nome dal progetto avviato dall'imprenditrice Cinzia Bonfrisco, 56 anni, già titolare del ristorante pizzeria braceria L'Ariete a Ponsacco da 32 anni. La nuova attività ha inaugurato al numero 58 di via Chiassatello e oltre al servizio bar è specializzata nella preparazione di prodotti alimentari 100% naturali.

“Bellavita si caratterizza per la produzione di panificati e alimenti low carb, a basso contenuto di carboidrati e basso indice glicemico, un'alternativa salutare e gustosa ai prodotti alimentari tradizionali ad alto contenuto di carboidrati” spiega la titolare Cinzia Bonfrisco. “Alla pizzeria L'Ariete creato una pizza dietetica molto leggera e digeribile che ha avuto un successo inaspettato e sempre più clienti ci hanno richiesto prodotti artigianali come pane, piadine e pasta fatta in casa con lo stesso impasto. Da qui l'idea di inaugurare la linea Bellavita con un nuovo laboratorio più funzionale per il nostro sviluppo e nel locale di via Chiassatello abbiamo deciso di ampliarci ulteriormente gestendo anche il bar e presto saremo attivi con il servizio ristorante a pranzo. Abbiamo assunto 6 persone e presto ne arriveranno altre, stiamo cercando figure professionali per il ristorante”.

Le specialità di Bellavita si possono acquistare “a Pisa direttamente in negozio, oppure sul sito e-commerce lineabellavita.com con oltre 30 prodotti disponibili che possiamo spedire in tutta. Sono tutti prodotti 100% vegetali e naturali preparati con farina di tapioca”

“Diamo il nostro più caloroso benvenuto in Corte Sanac al Bellavita - il saluto del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - Bar e laboratorio di prodotti alimentari 100% naturali, pane, pizza e molte altre specialità disponibili direttamente nel punto vendita e on line. Un'attività innovativa, all'insegna della qualità e del benessere che offre un servizio essenziale in una zona di Pisa molto frequentata. Complimenti alla titolare Cinzia Bonfrisco e i migliori auguri da parte dell'intera struttura di Confcommercio Pisa per questa nuova avventura”.

“Un'importante riapertura di un'attività che si arricchisce con nuovi servizi e prodotti a disposizione delle numerose persone che vivono e lavorano nel quartiere di Porta a Mare e in Corte Sanac – afferma l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – salutiamo con piacere un pubblico esercizio di qualità che contribuirà sicuramente a valorizzare l'intera zona e a renderla ulteriormente accogliente”.