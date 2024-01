In un docufilm i giorni pisani di Marie Curie

La celebre scienziata Maria Skłodowska Curie, due volte premio Nobel (nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica), il 30 luglio 1918 giunse a Pisa su invito di Raffaello Nasini, professore di Chimica del nostro Ateneo. Per tre settimane, insieme a Camillo Porlezza, giovane assistente di Nasini, Madame Curie fece sopralluoghi per studiare la radioattività di sorgenti termali e miniere, partendo da San Giuliano, Montecatini e Larderello. L’avventura italiana e pisana di Maria Skłodowska Curie è ora raccontata nel documentario “Maria Skłodowska-Curie in Italia. Alla Ricerca del Radio” canale YouTube dell’Ateneo pisano (https://youtu.be/eM0ddfJQATI) che sarà presentato domani alle 15, nell’Aula Magna del Dipartimento di Chimica.