In scena la creatività: laboratori teatrali per ogni età

E’ ricco di iniziative il 2024 dell’associazione Viva Voce. Da pochi giorni è partito "Obiettivi sensibili", che durerà fino a maggio: un laboratorio teatrale a cura di Valentina Bischi, che si terrà ogni mercoledì dalle 19 alle 21, nei locali dell’associazione Imago di Via Coccapani e coniugherà teatro, fotografia e il racconto lasciandosi ispirare da "Lezioni Americane" e "Gli amori difficili" di Italo Calvino. A febbraio toccherà a "Mary Poppins", laboratorio intensivo di lettura ad alta voce sul testo "Mary Poppins" di Pamela Travers: in programma il 23, 24 e 25 febbraio dalle 17 alle 20 il venerdì e il sabato, e dalle 15 alle 17 la domenica, in collaborazione con la libreria per ragazzi "Gli Anni in tasca". Gli incontri, curati da Giulia Solano, si terranno nello storico Caffè Lanteri per concludersi il 25 febbraio con un reading corale e una merenda. Si sperimenteranno le potenzialità espressive della lettura ad alta voce e le capacità creative e comunicative della voce, sia nella dimensione individuale che di gruppo. A San Giuliano, allo Spazio Mumu (via Lenin 155/D), si svolgerà invece il laboratorio di messa in scena "Abitare la scena", ogni giovedì dalle 18.30 alle 20.30 che partirà a marzo. Il corso, a cura di Giulia Solano, è un laboratorio teatrale rivolto a tutti. Da aprile a giugno il laboratorio di lettura ad alta voce "Ti darò voce" (allo Spazio Mumu realizzato in collaborazione con la scuola di musica Bonamici e con il coro guidato da Letizia Pieri. Il testo di riferimento sarà "Il mago di OZ": 10 incontri il martedì sera. Per info: 3381169298 o www.wvoce.it.