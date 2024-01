In auto con un uncino. Denunciato

Raffica di controlli. I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi svolti finalizzati al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà quattro persone,un ultimo guidatore, controllato a bordo della propria autovettura, che, all’esito dei controlli, è stato sorpreso, senza motivo, con un uncino di ferro della lunghezza di 20 centimetri; per questa persona, è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, per possesso ingiustificato

di chiavi alterate o di grimaldelli.

E’ successo nella notte scorsa, a Pisa: all’opera i carabinieri della Sezione Radiomobile, durante gli accertamenti svolti nel corso dei controlli alla circolazione.