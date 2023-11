In arrivo 2500 lampioni green. Vicopisano avvia al restyling dell’impianto di illuminazione

Iniziati i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione di Vicopisano, a cura di Ottima Srl, con la relativa gestione, inclusa la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’intervento, che ha preso il via in questi giorni a Caprona, durerà circa un manno. "Saranno sostituiti ben 2.500 corpi illuminanti nel territorio - spiega il vicesindaco Andrea Taccola - e riqualificati a led. Avremo più punti luce, ma con maggiore attenzione all’ambiente e più sicurezza. Saranno illuminate aree e strade che attualmente non lo sono o saranno illuminate meglio, come via Masaccio, nella zona industriale di Lugnano e Noce, il Parco del Volontariato, via Butese, Fino al cimitero, i parcheggi dietro al monumento e al viale Liana Millu e Via Toscanini a Vicopisano, dove sono presenti telecamere, il Lungarno Garibaldi, a Uliveto Terme, Via del Botro a San Giovanni alla Vena, Località Villanova a Caprona, Via della Fontina a Lugnano ecc. Saranno riqualificati anche i quadri elettrici al fine di perfezionare il lavoro". Lavori che hanno messo al centroriduzione dell’impatto ambientale, incremento della sicurezza,ottimizzazione del servizio, con riduzione di eventuali guasti e la loro pronta risoluzione. "Avremo – spiega il sindaco Matteo Ferrucci - una luce più calda in borghi come Vicopisano e Noce, come concertato con la Soprintendenza e con i nostri uffici tecnici, con corpi illuminanti esteticamente più bello nell’ottica del decoro generale. Nonostante i ritardi nell’inizio dei lavori dovuti anche a una congiuntura nazionale e internazionale non favorevole siamo soddisfatti che l’intervento stia procedendo bene. Anche in caso di eventuali guasti, sicuramente evenienza più remota rispetto alla situazione attuale con il cambiamento dei quadri elettrici, sarà più rapido il ripristino e non ci saranno più zone che resteranno a lungo al buio". è già possibile, per i cittadini, segnalare autonomamente i guasti a Ottima, informazioni sul sito www.comune.vicopisano.pi.it.