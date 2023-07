"Immagine inqualificabile" La condanna netta di Bani

Il presidente del Parco di San Rossore, Lorenzo Bani, è indignato. "Un’immagine inqualificabile di cui non capisco il significato", commenta. "Mi sembra di tonare agli anni dello sterminio, negli anni ’70". Avvisato del lupo impiccato al cavalcavia, Bani si è informato sul caso.

"I lupi non aggrediscono l’uomo – aggiunge – e le imprese si devono attreazzare con recinti e protezioni adeguate. Quello che è accaduto è un segnale in contrasto netto con il rispetto della natura, dell’ambiente e degli animali. Sarebbe potuto essere un qualsiasi animale". "Mi verrebbe da invocare l’ergastolo per il responsabile. E’ ripugnante ciò che ha fatto". "Anche come messaggio per i giovani – prosegue è negativissimo – Noi ci stiamo impegnando per cercare di dimostrare come i lupi si muovono e per sapere dove vanno e che cosa fanno. Mi disturba tutto questo".

"I lupi non hanno mai aggredito le persone, potrebbero farlo, per esempio, in un’eventuale intromissione in uno scontro fra cane e lupo, ecco perché diciamo sempre di tenere al guinzaglio e vicino il proprio animale".

La prevenzione. "Stiamo acquisendo dissuasori per il collare, quando si avvicina lupo suona e così l’animale si allontana. E’ una specie meravigliosa".

I numeri. "Secondo l’Ispra sono 3500 in Italia, ma crediamo che la cifra sia al ribasso. E’ un animale che adoro per la cultura: il numero è stabile perché il branco non permette l’accoppiamento fra componenti della famiglia. E la loro presenza è indice di biodiversità sana, l’ambiente sta bene".

"Nei giorni scorsi abbiamo organizzato nella sala Gronchi sul viale delle Cascine il convegno ’Convivere con i lupi: tra miti da sfatare e i progetti del Parco per la convivenza con l’uomo’. Abbiamo illustrati i progetti che il Parco porta avanti per lo studio di questo animale con l’obiettivo di lavorare per cercare una sempre migliore convivenza con le attività umane".

Il nucleo presente a San Rossore: "è riproduttivo stabile costituito da un maschio ed una femmina arrivati qui autonomamente ed in momenti differenti che hanno formato un branco attualmente di sette esemplari tra adulti, giovani e cuccioli".

An Cas.