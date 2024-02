"Il tango delle capinere": la danza di due innamorati

Settimo titolo della Stagione di Prosa 2023/24 al Teatro Verdi, organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, "Il Tango delle Capinere" sarà in scena oggi alle 21. Scritto e diretto da Emma Dante, i protagonisti di questo travolgente mosaico dei ricordi che rende più sopportabile la solitudine di una donna giunta nell’ultima fase della vita, sono Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco.

La storia: Una vecchia donna, china su un baule aperto, cerca qualcosa. Si sente una musica e, da un altro baule, compare un vecchio uomo. L’uomo guarda la donna e le sorride con amore. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. Si avvicina a lei. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla sua spalla. Ballano. L’uomo le fa una carezza. Si baciano. Lei lo tiene dal braccio per non fargli perdere l’equilibrio. L’uomo prova piacere. Anche la donna prova piacere, si soffia il naso, si gratta la coscia. L’uomo estrae dalla giacca un orologio da taschino: meno cinque... meno quattro... meno tre... meno due... meno uno... e al rintocco della mezzanotte l’uomo fa scoppiare un piccolo petardo. Si baciano. E lui estrae dalla tasca una manciata di coriandoli. Li lancia in aria, festoso. L’uomo guarda la donna. "Buon anno, amore mio!" La donna estrae dal baule un velo da sposa, poi ruota la manovella di un piccolo carillon. L’uomo e la donna adesso sono più giovani, inforcano gli occhiali e riprendono a ballare.

Sulle note di vecchie canzoni l’uomo e la donna festeggiano l’arrivo del nuovo anno ballando a ritroso la loro storia d’amore. "Il tango delle capinere" è la danza della vita di due innamorati.