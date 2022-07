Il sindaco di Vicopisano Ferrucci ha contattato 3200 persone dall'inizio della pandemia

Vicopisano (Pisa), 9 luglio 2022 - Dall'inizio della pandemia, da marzo 2020, l'amministrazione comunale di Vicopisano, assieme alle associazioni del territorio, alle persone colpite dal Covid e alle loro famiglie.



FERRUCCI - "Ho contattato personalmente le circa 3.200 persone che la Azienda USL Toscana Nord Ovest ci ha ufficialmente comunicato come positive, nel nostro territorio, e ho dato loro il mio numero privato e la mia piena, costante disponibilità - dichiara Ferrucci -.Nelle ultime settimane mi sono sempre più reso conto che le persone sono maggiormente consapevoli e preparate sull'iter da affrontare e sui servizi garantiti dal Comune e dalle associazioni (essendo nel frattempo, tra l'altro, cambiate molte cose sull'isolamento e soprattutto sulle quarantene). Ho, quindi, deciso di non telefonare più a ogni singola persona che contrae il virus, continuando però, al contempo, ad assicurare la mia totale disponibilità nel caso, e spero fortemente di no, subentrino problemi o criticità. Potete, in tal caso, rivolgervi alla segreteria comunale, ai seguenti numeri: 050/796525-05-09 e avrete subito il mio numero diretto. In questi anni così duri, per tutti e tutte noi, è stato per me un grandissimo privilegio poter essere stato, per voi, anche solo minimamente, un sollievo".

M.B.