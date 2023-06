Il settore farmaceutico pisano attrae giovani laureati di Unipi

Il settore farmaceutico pisano attira i giovani laureati di Unipi. Sono ben 286 i curriculum che sono stati spediti alle aziende del nostro territorio per un numero di posizioni libere che è di 44. "Sono dati importanti che testimoniano come il settore economico aziendale sia ancora in grado di attrarre ed assorbire i nostri laureati": ha detto la delegata del rettore per l’Orientamento, Laura Elisa Marcucci. Accanto a lei, presso il centro congressi Le Benedettine, c’era Andrea Madonna presidente dell’Unione industriale pisana. "E’ incredibile quanta conoscenza e quanto sapere si crei in questa Università. Spesso noi imprenditori non sappiamo, non conosciamo tutta la formazione che si sviluppa in questo ateneo di eccellenza. Questo discorso vale anche però per i neolaureati. Molti di loro non possono sapere in pieno, le risorse economiche produttive che il territorio offre loro. Per questo, occasioni di incontro come queste sono importantissime". Altri dati che sono emersi dalla sessione del Pharmaday, è che il settore farmaceutico non interessa solo a chi sceglie il dipartimento di Farmacia bensì attrae anche chi ha frequentato chimica e biologia. Ne è un esempio, Rosa Ricciulli 24 anni. Originaria della Basilicata, è laureata proprio in biologia. "Ho mandato il curriculum alle aziende qui del territorio. Mi rivolgo in primis a loro e ad altre realtà imprenditoriali toscane. Pisa e la Toscana mi piacciono, qui ho studiato e qui vorrei provare a trovare un’occupazione. Se non riesco, valuterò l’opportunità di andare all’estero. Mi interesserebbe lavorare nel settore dell’informatore farmaceutico. Lo vedo come un ambito dinamico". "Questa edizione del Pharma day – riprende Marcucci – registra un numero maggiore di iscritti rispetto alla precedente edizione, siamo infatti a 172 tra neolaureati e non solo. Sono dati incoraggianti che ci fanno capire quanto sia importante cercare di incrociare domanda con offerta". Le aziende che presenti sono: Farmigea, Menarini Group - Laboratori Guidotti S.p.A, Grifols, Takeda, Aop, Kedrion Biopharma, Pharmanutra, Chiesi Farmaceutici. Nel pomeriggio di ieri poi, c’è stata una sessione di confronto sul tema: "Il settore farmaceutico tra ricerca e nuove professionalità". L’incontro è stato moderato dal prof. Marco Macchia, delegato del Rettore ai rapporti col territorio. Ha partecipato Patrizia Alma Pacini, vice presidente Unione Industriale Pisana con delega all’Università e i rappresentanti delle aziende. Tra i partecipanti alla giornata, Antonella Magliocchi di Unipi e Carlo Frighetto direttore Uip.

Carlo Venturini