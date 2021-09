Mentre tutto il sistema ospedaliero è allertato per quello che potrà accadere nel passaggio tra l’estate e l’autunno (clima, riapertura della scuole, pieno ritorno del sistema lavorativo e diversa mobilità dei cittadini), il peso della pandemia a livello ospedaliero presenta ancora dati non allarmanti. Secondo gli ultimi aggiornamenti nell’azienda ospedaliero universitaria di Pisa i pazienti complessivi ricoverati per Covid sono 41: 5 in terapia intensiva e 36 nelle aree ordinarie. Un dato rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi tre giorni. Con l’ondata dei contagi da Covid-19 in piena estate, a causa variante Delta, pur lentamente i posti letto negli ospedali si sono ripopolati ripopolando, anche se in misura più modesta grazie al vaccino. Le strutture ospedaliere, in generale, restano comunque pronta ad affrontare quelli che saranno gli scenari delle prossime settimane. Non a caso, ad esempio, a San Miniato (Asl Toscana centro) è stato riaperto il reparto cure intermedie Covid.

