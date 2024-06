Il professor Rossi confermato al timone di Aopi

Il professor Marco Rossi, responsabile della Sezione dipartimentale di Angiologia dell’Aou pisana e presidente della Società Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione, è stato confermato alla guida dell’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI), che da oltre trent’anni è impegnata nel sostegno e nell’assistenza domiciliare ai malati e ai loro familiari, oltre che nell’informazione e nell’educazione sanitaria della popolazione. Paola Meucci è stata confermata nel ruolo di vice-presidente della Associazione, Anna Bracciotti in quello di Segretario e la dottoressa Maria Giovanna Trivella nel ruolo di tesoriere. Nell’assumere la presidenza della AOPI anche per il prossimo triennio, il professor Marco Rossi, già docente dell’Ateneo pisano e responsabile della Sezione Dipartimentale di Angiologia dell’ospedale Santa Chiara, noto oltre che come cardiologo, anche per il suo impegno in attività sociali e di divulgazione in ambito medico, ha assicurato di impegnarsi a far sì che l’AOPI continui ad essere un ancora più importante riferimento per i cittadini, sia nell’aiuto ai pazienti e alle loro famiglie, sia nella divulgazione dei corretti stili di vita per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie oncologiche. Quanti volessero sostenere le attività dell’associazione, possono devolverle il cinque per mille, indicando il codice riportato nel sito dell’associazione stessa.