"Il premio materiale?. Emozione più astratta ho provato la vera felicità"

Alessia Tesse, 25enne pugliese volontaria della Misericordia di Andria, ha ricevuto la benemerenza per il suo supporto alla popolazione toscana durante l’alluvione che ha coinvolto le province di Pisa, Prato e Firenze.

Come è stato ricevere questo premio?

"È difficile da spiegare perché l’emozione è fortissima, ho ancora le labbra asciutte. Però l’emozione oltre a essere per il premio materiale, perché è sempre piacevole essere gratificati, è più astratta".

In che senso?

"Mentre venivo premiata e si raccontavano le esperienze che io, insieme ad altre migliaia di volontari, ho vissuto, ho provato ciò che mi viene da definire felicità. Non è assolutamente perché mi diverto in mezzo alla tragedia ma, al contrario, è il fatto di essere felice di aver portato un conforto o magari aver strappato un sorriso a chi non sta bene".

E ci è riuscita durante il suo servizio in Toscana?

"Lo spero proprio. È stata una bellissima esperienza, a maggior ragione per noi che siamo venuti fin dalla Puglia e, solo per arrivare, è stato un ‘viaggio della speranza’ tra gomme bucate e altro. Siamo stati molto felici di aiutare ed essere utili al punto che quando siamo andati via abbiamo provato una forte nostalgia".

Ma quanto siete stati tra gli alluvionati?

"Appena tre giorni, ma è bastato per lasciarci una tristezza unica nel tornare a casa e abbandonare questa bolla in cui abbiamo vissuto, seppur per poco, e che adesso ha un posto speciale nei ricordi".

Le ha lasciato tanto questa esperienza?

"Moltissimo, penso che sia una delle esperienze più belle che si possono fare, sia come crescita personale sia per aver visto cosa possono fare le persone se si mettono insieme al servizio degli altri".

Mario Ferrari