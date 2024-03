Il Ponte di Riglione intitolato a Ugo Melani

Il nuovo ponte ciclopedonale che collega Riglione a Cisanello sarà intitolato a Ugo Melani. La delibera è stata approvata giovedì scorso dalla giunta comunale. Una storia quella del traghettatore di Riglione conosciuta da tutti i riglionesi. Per una vita intera Ugo Melani, sotto il sole e sotto la pioggia, portava con la sua barca i pisani, da una riva all’altra dell’Arno. Il passo di barca, in fondo a via Malatesta, attraversava l’Arno tra Riglione e San Biagio, dove si trova ora attualmente il ponte. Una promessa mantenuta dunque, che il sindaco di Pisa, Michele Conti fece il giorno dell’inaugurazione direttamente alla figlia di Ugo, Antonella Melani.

La storia era stata raccontata anche slle pagine de La Nazione: "Molte volte –aveva raccontato la figlia Antonella -, non faceva pagare per compassione, mi diceva con la mano sul cuore, che non se la sentiva di chiedere soldi a chi, più sfortunato, andava al sanatorio". "Il nuovo ponte sull’Arno – spiega il sindaco Michele Conti -, ricucendo i due quartieri di Riglione e di Pisanova, si ricollega idealmente al servizio svolto per decenni da Melani e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno omaggiare la sua figura attraverso l’intitolazione dell’infrastruttura". Un’intestazione che vuole essere un tributo ad un punto di riferimento per la generazione di pisani degli anni ‘30 e ‘40. "Un tributo – dichiara l’assessore ai servizi demografici, Gabriella Porcaro -, a un uomo che ha impegnato tutta la sua esistenza per gli ultimi e per le persone in difficoltà. La toponomastica è anche un modo per ringraziare chi ha ben operato e chi merita di essere onorato dai propri concittadini".

Enrico Mattia Del Punta