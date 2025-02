Il piano delle antenne: "Richiesto incontro urgente con Telecom"

"Abbiamo richiesto con urgenza un incontro a Telecom e agli altri gestori. Contiamo di farlo ai primi di marzo. Siamo in attesa delle loro risposte". Così l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, dopo l’approvazione di ieri in consiglio comunale del cosiddetto Piano Antenne, ovvero il Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione, riferendosi alle preoccupazioni dei residenti di Putignano. Il documento approvato ieri è il nuovo strumento di pianificazione con durata triennale che sostituisce il regolamento comunale che risaliva al 2006 e prima della sua approvazione è stato presentato, a gennaio, in due incontri pubblici. "Siamo molto soddisfatti - aggiunge Gambini - di avere dotato il Comune di questo importante strumento di pianificazione strategica su un tema di grande impatto quale la presenza delle antenne di radiocomunicazione sul territorio comunale perché questo ci consentirà, nel contemperamento di tutte le esigenze, di prevenire e pianificare insieme con le aziende i siti più adatti per il posizionamento degli impianti, con l’attenzione massima che si deve al tema della salute dei cittadini e al rispetto dell’ambiente". Da adesso in poi, assicura l’assessore, "sarà importante la fase del monitoraggio per verificare che tutte le future installazioni garantiscano sempre il rispetto e i limiti previsti dalle normative in tema di emissione ed esposizione alle onde elettromagnetiche, anche alla luce delle localizzazioni individuate dal documento approvato che potrà essere aggiornato annualmente sulla base di esigenze o problematiche che dovessero insorgere". Per gli studi tecnici necessari alla sua elaborazione, il Comune si è avvalso, tra gli altri, del supporto del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e ha censito e valutato lo stato di fatto degli impianti esistenti, monitorato i livelli di campo elettromagnetico e verificato i livelli generati dagli impianti, assicurando il rispetto dei limiti normativi, oltre a esaminare i programmi dei gestori telefonici.