Il paesaggio "Dalla Macchia al contemporaneo"

Si apre al pubblico domani, sabato 13 gennaio alle 17,30 (visitabile fino al 23 gennaio con ingresso libero) a cura Massimiliano Sbrana, presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26) la mostra “Dalla Macchia al Contemporaneo” dedicata al tema del “Il Paesaggio”. Un viaggio attraverso il tema del “Il Paesaggio” nelle opere di artisti italiani e stranieri che hanno saputo interpretare la natura in modi diversi e originali. La mostra presenta una selezione di dipinti, sculture, che spaziano dal 1930 ai giorni nostri, evidenziando le trasformazioni del paesaggio e le sfide ambientali del nostro tempo. La mostra offre al pubblico l’occasione di ammirare capolavori di maestri affermati, ma anche di scoprire artisti emergenti che si confrontano con il tema del paesaggio in modo innovativo e creativo, valorizzando nuovamente il ruolo della Toscana come luogo di cultura e di arte.

In questa edizione sono esposte opere di numerosi artisti provenienti da tutta Italia (e non solo): Sofia Astarita, Bruno Beccaro, Giuseppe Biondi, Gino Bonfanti, Elisa Butturini, Giancarlo Carmignani, Daniela Carta, Mimmo Corrado, Rolando Crociani, Antonella Favilli, Simone Gendille, Alberto Martini, H.W. Marius Bauer, Mario Meucci, Guido Morelli, Maria Teresa Pannunzio, Bruna Pidello Caser, Rosa Maria Protopapa, Giulio Sbrana, Mario Schifano, Piero Semeraro, Aspreno Simonelli, Mario Tamburini, Piet Van Leuven La mostra proseguirà fino al 23 gennaio 2024 (ingresso libero). Orari: 10-12,30/16-18,30 (feriali); Aperture straordinarie domenica 14 e 21 gennaio orari 16,30-18,30; chiuso lunedì.