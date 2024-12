Il Natale quando arriva, arriva...oggi. La mappa delle iniziative in città

di Mario Ferrari

Da oggi il Natale è ufficialmente arrivato in città: è partito il calendario di iniziative, eventi e appuntamenti per allietare le feste a Pisa. Gli eventi, organizzati da Confcommercio - che si è aggiudicata fino al 2027 il bando del Comune da 380mila euro insieme a Fm Allestimenti e Alla Vigna Group - sono stati presentati ieri in Sala delle Baleari e prenderanno ufficialmente il via alle 16.30, quando la nota attrice Emanuela Folliero, testimonial del Natale pisano, taglierà il nastro in piazza Vittorio Emanuele. Proprio lì fino al 6 gennaio saranno ospitate 18 baite in legno del Mercatino di Natale, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. In Logge dei Banchi, invece, si troverà uno speciale mercatino con 11 caratteristiche baite in legno, oltre alla scenografica Casa di Babbo Natale, dove ogni fine settimana i bambini potranno consegnare le loro letterine a Santa Claus in persona e al suo aiutante elfo.

Come da tradizione l’8 dicembre sarà il giorno dell’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre, mentre il 31 dicembre Pisa festeggerà l’arrivo del 2025 con un concerto spettacolo, gratuito e aperto a tutti, di Elio e le Storie Tese in piazza dei Cavalieri e con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà Ponte di Mezzo. Tuttavia, come ha spiegato anche l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini, le location degli eventi quest’anno sono state ampliate: "La nostra volontà è stata quella di concentrare gli eventi non soltanto nell’asse commerciale cittadina da piazza Vittorio a Borgo Largo, creando un centro storico di iniziative per far respirare l’atmosfera natalizia in più parti di Pisa. Oltre ai luoghi tradizionali, avremo appuntamenti al Giardino Scotto ma soprattutto sul lungomare, che per la prima volta godrà di un’illuminazione tutta sua ed eventi a tema. Faremo iniziative ogni fine settimana - ha concluso l’assessore Pesciatini - perché vogliamo che sia un Natale vivo, vivace e che invogli anche a fare acquisti nei negozi".

Come anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, la pista di pattinaggio sul ghiaccio ha trovato una nuova casa, spostandosi nella nuova location di piazza Don Minzoni, allo sbocco di Mezzogiorno di Ponte della Vittoria e a un passo dal Giardino Scotto. Il parco pubblico, come previsto dalla delibera di giunta, ospiterà il mercatino dell’artigianato oltre alle iniziative e spettacoli per grandi e piccoli per tutti i week-end di dicembre fino all’Epifania. Gli appuntamenti però saranno anche in giro per la città. "Avremo bande itineranti - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi - con giocoleria luminosa, musica, performance, artisti, cori, sbandieratori e molto altro. E in futuro faremo anche di più: il bando che abbiamo vinto ci permette di portare avanti una programmazione quadriennale. Questo può essere considerato l’anno zero per il Natale a Pisa e prometto che in questi quattro anni faremo il possibile per alzare l’asticella della qualità". Molto soddisfatto anche il presidente di ConfLitorale Luca Ravagni, che ha ritenuto l’illuminazione e gli eventi sul lungomare "una scelta azzeccata che collega Pisa al suo litorale, garantendo un piacevole soggiorno tanto ai residenti, quanto ai turisti. Riguardo alle luci, erano anni che non si vedeva uno spettacolo tale a Marina e Tirrenia: si respira veramente l’atmosfera natalizia. E di questo - conclude Ravagni - non posso che esserne contento".