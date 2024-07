Il Movimento No Base si mobilita Due giorni di eventi ai Tre PIni

PISA

Una due giorni contro la nascitura base militare. Si sono dati appuntamento il 20 e il 21 luglio in località "I tre pini", i movimenti e e associazioni contro la base militare nell’ex Cisam e a Pontedera. La due giorni voluta dal movimento "No base" partirà dal litorale. Martina Mocci del movimento dice: "Sabato 20 luglio alle 16 partiremo dall’ingresso del Bagno Lido verso il litorale, per un’azione di informazione diffusa sul territorio su come il governo intende sprecare i soldi pubblici per alimentare l’economia di guerra invece che dar ascolto alle priorità sociali ed economiche del paese. La sera torneremo ai Tre Pini per un momento di socialità che sarà seguito dalla proiezione del film "Disco Boys" di Giacomo Abruzzese, pellicola che ha guadagnato l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2023 e che racconta il viaggio di Aleksei, migrante che dalla Bielorussia fino al Delta del Niger, si trova costretto a combattere per la legione straniera francese, per ottenere la cittadinanza". Fausto Pascali sempre del movimento anticipa: "Domenica 21 alle 15 continueremo a discutere, presentando alla città quanto scoperto nelle ultime settimane ed elaborando collettivamente le campagne dei prossimi mesi. Alle 18, un momento di approfondimento sui legami tra crisi economica, produzione bellica e l’hub militare toscano: interverranno Mario D’Acunto, autore di un recente saggio su capitalismo e riscaldamento climatico e Alice Pistolesi, giornalista dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo". "Noi chiediamo che la previsione di una nuova opera militare in toscana definitivamente cancellata dai progetti infrastrutturali e di sviluppo del governo. Si smetta di dire che la nuova caserma consentirà la bonifica del sito nucleare visto che è già stata finanziata da ben 20 anni".

Carlo Venturini