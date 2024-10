Il monte Pisano rinasce dall’amore

Vanessa e Mirko e l’amore per la natura diventa un simbolo di rinascita per il monte pisano. Questa domenica, in località Serezza a Vicopisano, infatti sarà una giornata speciale per l’ambiente e la comunità e le querce donate da Vanessa Noirjean e Mirko Palazzetti in occasione del loro matrimonio saranno finalmente messe a dimora sul Monte Pisano, duramente colpito dal devastante incendio del settembre 2018. Dopo due anni di cure, le piante sono ora pronte per essere trasferite nel luogo designato, in un evento che unisce simbolicamente il cuore della coppia con la rinascita di un’area verde. L’iniziativa, chiamata Trees in Progress, è stata pensata come un momento di incontro aperto a tutti, grandi e piccoli, senza distinzioni. Il programma della giornata prenderà il via alle 9, con il ritrovo alla Nursery degli alberi dove verranno prelevate le querce e trasportate presso l’area designata.

A coordinare le operazioni sarà proprio Mirko Palazzetti, giardiniere esperto, che ha selezionato alberi provenienti da vivai certificati, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Regione Toscana. "Vi aspettiamo numerosi – dichiarano Vanessa e Mirko –, per vivere insieme una domenica all’insegna dell’amicizia, dell’ambiente e della bellezza. L’evento è aperto a chiunque, senza limiti di età o altro".

Gli organizzatori consigliano di portare guanti da lavoro, pale o vanghe per contribuire alla piantumazione, ma chi ne fosse sprovvisto troverà gli attrezzi disponibili sul posto. Indispensabile anche indossare abbigliamento e scarpe comode, adatti a un’attività all’aperto che potrebbe sporcarsi un po’. "Questo progetto - commenta la vicesindaca con delega all’Ambiente, Fabiola Franchi -, seguito con tanta attenzione, rappresenta una nuova speranza per il nostro Monte Pisano, ferito dagli incendi. Se nel giorno del matrimonio c’erano solo gli invitati degli sposi a piantare gli alberi, oggi l’iniziativa ha coinvolto un’intera comunità, e con loro anche la piccola Andrea, la figlia di Mirko e Vanessa, che sta crescendo insieme agli alberi della Nursery". Terminato il lavoro, chi lo desidera potrà fermarsi a pranzo all’azienda GalloVerde. Per info contattare:

[email protected]

Enrico Mattia del Punta