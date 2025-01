Il momento del dialogo: "Si cambia l’ordinanza"

Come auspicato da molti fin dall’inizio, finalmente si è aperto un dialogo. A seguito della multa di dicembre per i volumi esposti sulla soglia indecorosi per la città, secondo l’ordinanza anti bazar, e le polemiche con tanto di protesta di solidarietà degli affezionati tutti schierati dalla parte della storica libreria pisana, le proprietarie della Ghibellina sono state ricevute dall’assessore alla cultura Filippo Bedini, con cui chiedevano da tempo di parlare.

"Ne eravamo sicure, ma l’assessore ieri l’altro si è dimostrato davvero disponibile e aperto al confronto, oltre che dispiaciuto per l’accaduto", dice la proprietaria Rimedia Deffenu. E aggiunge: "Purtroppo ci è stato detto che la multa che abbiamo ricevuto intorno al 20 dicembre non può essere revocata, però siamo soddisfatte dello scambio avuto con l’assessore e fiduciose per il futuro".

Nonostante lo sconforto di un cliente presente in libreria, disposto a suo dire, a "fare una colletta con altri affezionati per pagare assieme la multa e chiudere l’assurda vicenda", per il futuro pare che ci saranno dei cambiamenti e alcune positive novità. "Bedini ci ha detto di aver già messo mano all’ordinanza e che ora è sul tavolo del sindaco - conclude Rimedia -. Noi abbiamo intanto novanta giorni per decidere se pagare la multa o piuttosto impugnarla, ma tutto lascia sperare e presagire che la nostra libreria in futuro sarà tutelata".

Maria Cristina Capaccioli