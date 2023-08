Il ministro Salvini a Pisa Focus sulle Infrastrutture

Stasera dalle 19.30, il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e l’europarlamentare della Lega e del gruppo Identità e Democrazia all’eruoparlamento Susanna Ceccardi saranno a Marina di Pisa per parlare di Europa, infrastrutture, sviluppo, made in Italy. Il giornalista Francesco Ippolito intervisterà Susanna Ceccardi. A seguire, intervento di Matteo Salvini. L’evento si terrà presso InVilla, in via Litoranea 18. La vista di Salvini in città sarà l’occasione per parlare di temi di attualità nazionale, ma anche a livello regionale e locale. Poi il vicepremier si concederà qualche giorno di riposo nei giorni del Ferragosto prima di riprendere l’attività di governo. Ad ascoltarlo ci saranno tanti militanti della Lega e del centrodestra. È probabile che nel corso della riunione conviviale si parlerà anche di uno dei progetti che stanno più a cuore all’amministrazione Conti e che investe direttamente le competenze del leader del Carroccio: la tramvia. Il progetto pisano è pronto per essere presentato e cercare di intercettare i fondi del ministero delle Infrastrutture per vederlo finalmente realizzato. Servono un centinaio di milioni per un collegamento dalla stazione a Cisanello, implementato da altri due bracci: uno che si prolunghi fino al Cnr al confine con San Giuliano Terme e l’altro in direzione di piazza dei Miracoli. "Da ministro - aveva detto nell’incontro con gli industriali - cerco di accelerare, di trovare fonti di finanziamento e di approvare progetti". Di sicuro i pisani riproporranno quello della Tramvia.

Ma nel corso dell’incontro il ministro si soffermerà anche sui altri temi caldi che riguardano il gap infrastrutturale della Toscana costiera: la Tirrenica, la velocizzazione della linea Pisa-Firenze e l’ammodernamento della Firenze-Pisa-Livorno. "Il parere di Salvini sul pedaggio però è diverso da quello del Governatore Giani: "Sono alquanto perplesso - disse alla riunione promossa dalla Confindustria pisana - sulla proposta di Giani di rendere la Fi-Pi-Li a pagamento, in quanto chiedere un pedaggio a lavoratori e autotrasportatori in un momento difficile come quello che stiamo vivendo richiede a mio avviso molta prudenza". tei dunque che torneranno al centro dell’incontro di stasera e che si collegano a filo doppio a quelli relativi al rapporto con l’Europa e allo sviluppo economico.