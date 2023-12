Il libro di Natale in regalo. Fiabe magiche per i lettori

di Antonia Casini

La magia in un libro. Il settimo volume “A Marianeve“ sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno, sabato 16 dicembre. "La scuola degli elfi e altri racconti", Pacini editore, regala, grazie al sostegno di numerosi sponsor, l’incanto del Natale, il sorriso di una bambina scomparsa troppo presto alla quale è stato dedicato un progetto bellissimo, e momenti di lettura per tutti. Ancora una volta questi racconti sono usciti dalla penna di nonna Lela (Daniela Marazzini) e sono stati illustrati da Fabio Leonardi. "Mi piace questo modo di raccontare perché è familiare, è come facciamo anche noi in palestra, diciamo le cose come stanno e parliamo con termini corretti, oppure senza parlare li invitiamo a imparare. Se il bambino ignora la parola viene educato e la impara", spiega Enrico Di Ciolo, chinesiologo e maestro di scherma, nella sua prefazione.

In questa nuova edizione sono animaletti ed esserini fantastici curiosi i protagonisti. Perché la curiosità, quella sana per il mondo, aiuta i bambini a crescere.

Un libro che è anche un progetto. Dal 2017, la famiglia di Marianeve ha promosso queste favole in memoria della loro piccola per realizzare scuole e biblioteche in Etiopia. E’ mamma Elisa Cacelli a raccontare quanto è stato realizzato con la Gma in uno dei paesi più poveri al mondo nel nome della sua bimba. "Quattro istituti dove i bambini possono anche mangiare perché le loro case sono lontane", afferma Patrizia Landucci, referente pisana del Gruppo missioni in Africa.

Un mondo sempre più inclusivo. Le favole di Marianeve (i sei libri precedenti) sono disponibili in italiano, inglese, in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), in braille, in audiolibro e videolibro in Lingua dei Segni (LIS).

Ed eccoli tutti gli sponsor che hanno sposato questa iniziativa: Belvedere, Banca Popolare di Lajatico, Acque spa, Farmacie comunali Pisa, Parco di San Rossore, Alfea, Aci Pisa, Guardie di città, Pulina, Mc Promo, Acqua dell’Elba, Ipermoda Factory, Devitalia, Anita, Nesti Auto, Carla Viegi, Elettra Mfg, Compagnia Interportuale Pisana srl, Sundeck yacht, Ottica Viegi, Tribale yachts.