Il forum del terzo settore riparte dal quartiere Cep

Il forum del terzo settore si riorganizza. "Il terzo settore è parte attiva delle nostre comunità, della vita dei nostri territori, una realtà forte e vivace che si occupa di rendere migliore le vite di tutti e tutte a 360° senza nulla chiedere - è il messaggio di Verter Tursi, portavoce del Forum -. è il momento di far conoscere queste realtà tra loro, di aggiungere, là dove possibile, degli obiettivi comuni, di costruire un fronte solido ed articolato che abbia la capacità di renderle tutte riconoscibili per quel che esprimono ogni giorno con le loro azioni e presenza". Il forum del terzo settore, dopo il lancio del forum sanità e il suo positivo apprezzamento da parte di tante associazioni e cooperative del settore, non si ferma. Nei giorni scorsi, nei locali messi a disposizione dalla Misericordia di Pisa si è nuovamente riunito il per dare voce alle associazioni dei quartieri della città e lo ha fatto partendo dal CEP. Tante le associazioni presenti, tantissime quelle che hanno dato la loro adesione al progetto lamentando i tempi troppo stretti della convocazione, ma anche la ferma volontà di esserci e di partecipare al processo messo in atto dal Forum.

Tursi ha voluto aprire la riunione in sintonia con le possibilità che si aprono sul territorio con la necessaria applicazione dei principi dell’amministrazione condivisa e delle conseguenti azioni di coprogrammazione e coprogettazione che ne devono seguire. Si è approfittato di quella sede per lanciare una nuova organizzazione del Forum pisano che lo vedrà, a partire da settembre, riunire le organizzazioni di terzo settore per tema (al momento 4: sanità, già in essere, scuola, giovani e giovanissimi, anziani) e per quartiere e/o ex circoscrizione per rendere realizzabile il sogno di un terzo settore non soltanto ben organizzato, professionale e capace, ma anche conosciuto, apprezzato e sostenuto per quello che fa e che potrebbe fare ancor meglio con un attenzione di poco maggiore. Nel frattempo i lavori del Forum Sanità stanno andando avanti e il gruppo del quartiere del Cep si è dato appuntamento per lunedì 16 alla Misericordia del CEP per costruire i primi elementi di un programma comune per il quartiere anche con chi nella prima riunione non aveva potuto partecipare. A settembre è atteso e previsto un incontro con le organizzazioni di terzo settore che operano sul litorale pisano.

Michele Bufalino