Il duo Bartelloni e Bottai e la canzone politica

Secondo appuntamento, domenica 17 novembre, con "La stagione calda - itinerari per parole e note nell’Italia degli anni settanta", lo spettacolo in tre atti che Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai hanno deciso di portare in scena per la nuova stagione di "Libri lungo le mura", la rassegna annuale di eventi culturali organizzata dal Comune di Cascina con il patrocinio della Regione Toscana. Dopo la prima tappa, dedicata alla canzone d’amore negli anni settanta, i due tratteranno, attraverso il consueto mescolarsi di musica e racconto, di note e parole, il tema della canzone politica nel decennio forse più intensamente e a tratti ferocemente caratterizzato dalla coscienza e dalla lotta politica, ma anche dalla politicizzazione di ogni aspetto del vivere quotidiano. "Il privato è politico – racconta Bartelloni – è uno degli slogan tipici di quegli anni, a simboleggiare quasi una impossibilità di individuare gradi di separazione tra etica sociale ed etica individuale nel nome di una appartenenza che non ammetteva recinti o confini. Tantomeno dubbi. E questo si ritrova in modo prepotente nella canzone d’autore di quel periodo". Anni duri, di fermento sociale, di movimenti e contro-movimenti, di moti di rinnovamento profondo della società e di spinte restauratrici. Anni di stragi, di attentati e di bombe, ma anche di diritti, libertà, conquiste. Anni contraddittori e difficili da raccontare. "È vero – aggiunge Bottai -, ma proprio la loro complessità è l’indizio principale di una profondità di pensiero e di idee che oggi si fatica a rintracciare e che, invece, dovrebbe fare da bussola per un’analisi sociale che non navighi soltanto in superficie. Per questo abbiamo scelto di riproporre ciò che scrivevano e cantavano autori del calibro di De André, De Gregori, Guccini, Dalla, Gaber in quegli anni; per restituire quell’atmosfera, quella urgenza di far sentire la propria voce, di concorrere al cambiamento della società".

L’evento, come quello in programma il 22 dicembre dedicato ai temi sociali nella canzone degli anni settanta, si svolgerà alle 18 alla Biblioteca Comunale P. Impastato di Cascina (viale Comaschi n. 67) ed è a ingresso gratuito.