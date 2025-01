Il cuore al centro: le lezioni dei cardiologi della Monasterio alle Officine Garibaldi

Pisa, 11 ottobre 2021 - L’aggiornamento professionale torna in presenza: un pomeriggio di approfondimento per tutti i medici sui percorsi diagnostico-terapeutici in cardiologia, martedì 12 ottobre a partire dalle 15:50, alle Officine Garibaldi (via Gioberti n°39, Pisa), organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pisa (Presidente Dr. Giuseppe Figlini, Coordinatore dei Corsi Dr. Giampaolo Bresci, Vice-Presidente dell’Ordine) in collaborazione con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. DIAGNOSI - Ai cardiologi della Monasterio (Roberta Poletti, Michele Emdin, Andrea Barison, Giuseppe Vergaro, Valentina Spini, Claudio Passino, Andrea Rossi, Iacopo Fabiani, Alessandro Valleggi, Emilio Pasanisi, Luigi Pastormerlo) il compito di approfondire le tematiche della diagnosi e della cura delle malattie cardiovascolari, alla luce delle più innovative linee guida e dei trial più recenti. I temi trattati riguardano la medicina personalizzata, con particolare attenzione alla donna e al grande anziano, che spesso necessitano di cure differenti e mirate, le malattie ereditarie (canalopatie come la sindrome di Brugada e cardiomiopatie), la diagnosi e terapia precoce delle complicanze cardiache legate ai trattamenti oncologici, il rischio di tromboembolia legato alla pervietà del forame ovale, e l’inquadramento diagnostico terapeutico dell’amiloidosi cardiaca e l’interventistica strutturale su mitrale e aorta nel grande anziano. PERCORSO TERAPEUTICO - Presso l’Ospedale San Cataldo-CNR (via Moruzzi n°1, Pisa) sono aspetti e percorsi – questi – che vengono trattati e curati quotidianamente. Ecco perché, oltre al necessario aggiornamento professionale da parte dei Medici di Medicina Generale sui temi all’ordine del giorno, particolare focus sarà indirizzato anche alla realtà locale, intesa quale Regione Toscana e Area Vasta: gli specialisti devono necessariamente essere in grado di collaborare, fra loro e con il territorio di riferimento, al fine di gestire ogni percorso terapeutico in modo condiviso e polispecialistico. EMDIN - «I nostri medici – spiegano Michele Emdin, Direttore del Dipartimento Cardio-Toracico della Monasterio e Andrea Barison, organizzatore del Corso – tratteranno temi di interesse generale: sicuramente poco noti, ma di necessario aggiornamento culturale e conoscenza per tutti i Medici di Medicina Generale e Specialisti Ospedalieri». M.B.